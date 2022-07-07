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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

Валентина Летяк, редактор ленты
Європарламент
Фото: Depositphotos

Депутаты Европарламента 7 июля проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере €1 млрд.

В Минфине говорят, что решение одного из ключевых органов Евросоюза было принято в беспрецедентно короткие сроки.

Согласно институциональным процедурам, эту инициативу Еврокомиссии еще должен поддержать Совет Европейского Союза, после чего соответствующее решение вступит в силу.

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1 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки в размере €1 млрд.

Эти средства планируют направить на финансирование первоочередных бюджетных потребностей и обеспечение стабильности в Украине.

Источник: Минфин
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