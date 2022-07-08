Июль, 08 в 16:59

В июне этого года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 20,1% по сравнению с 18% в мае.

Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка по состоянию на июль 2022 года.

В документе отмечается, что инфляционное давление усиливается во всем мире, в частности из-за высоких цен на энергоносители, которые в июне возобновили рост. И Украина не стала исключением.

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Среди других причин роста потребительских цен в Нацбанке назвали и внутренние факторы, прежде всего связанные с войной:

• нарушение производственных и логистических путей;

• разрушение активов и инфраструктуры;

• ограниченность запасов и возможностей импорта;

• оккупацию территорий Украины.

– Потребительская инфляция в Украине ускоряется (до 20,1% г/г в июне с 18,0% г/г в мае). Высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий остаются основными факторами усиления инфляционного давления, — подчеркивают в НБУ.

По данным финучреждения, инфляция в Украине дальше ускоряется под влиянием роста себестоимости продукции и ограниченного предложения.

По информации НБУ, в Украине дальше ускорялся рост стоимости сырых продуктов, в том числе овощей. Это связано с временной оккупацией южных регионов Украины, из-за чего ранние овощи в этом году значительно дороже. Кроме того, возросли затраты на их производство и поставку, что тоже повлияло на цены.

Подорожали крупы, в том числе гречка. Причина этого – ограниченность собственных запасов Украины и возможностей импорта этой крупы.

Быстрее росли и цены на мясо ввиду сокращения предложения из центральных и восточных регионов Украины.

– Ускорение цен на услуги и непродовольственные товары может, прежде всего, отражать рост расходов бизнеса, — объяснили в Нацбанке.

Что касается горючего, то после отмены государственного регулирования цен на него рынок постепенно насыщается. И хотя, по оценкам экспертов, дефицит топлива в Украине исчезнет ближе к осени, цены уже стабилизировались, но на высоком уровне.

Согласно обзору, сдерживают инфляцию в Украине фиксированный обменный курс гривны, а также мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения.