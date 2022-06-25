Стоимость продовольственной корзины украинцев выросла на 30%. Что дальше – прогноз эксперта
Оккупация отдельных регионов, дефицит и высокая стоимость горючего спровоцировали рост цен на товары первой необходимости. Подорожали и импортные продукты. Но уже в июле ситуация стабилизируется, уверен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
— В целом цены выросли чуть более чем на 16%. По оценкам НБУ, до конца года следует ожидать 20-22% инфляции. Но это интегральный показатель, включающий в себя цены на энергоносители, коммуналку, услуги и продовольственную корзину. Из-за того, что государство продлило цену в 7,99 грн (цена за 1 кубометр газа) для населения еще на год и, наверное, коммунальные платежи расти не будут, инфляция здесь будет на уровне нуля.
— В то же время значительно выросла продовольственная корзина. По нашим оценкам, на 30-35%, – подсчитывает эксперт.
Существенно подорожала и овощная группа и ягоды. Прежде всего это связано с тем, что, как правило, ранние овощи шли с Юга Украины: Херсонская область, Запорожье, Николаевщина, Одесщина. В этом году этого не было из-за оккупации или военных угроз на этих территориях.
— Кроме этого, нам достаточно много давали ранних овощей из Закарпатья. Но сейчас литр бензина – это 51 грн, и вы попробуйте его еще купить, потому что стоит очередь. К тому же заправляют в первую очередь технологический транспорт, и это точно не касается машин, которые везли ранние овощи из фермерских хозяйств в Киев. И вот мы получили дефицит, который привел к тому, что цена на ранние молодые овощи точно на 40-50% выше, чем в прошлом году, — отмечает Олег Пендзин.
Наряду с украинскими овощами сегодня немало импорта. Он перекрывает дефицит и дешевле украинского товара. Например, молодой турецкий или израильский картофель дешевле, чем украинский. Но в этом году даже импорт дороже.
– Ранние импортные овощи и фрукты ехали раньше преимущественно по морскому пути. Это в основном Турция, Ближний Восток, Израиль, Египет. Сейчас все это едет на машинах через Балканы, Болгарию, Румынию. Это очень долго и дорого. Потому что сегодня горючее выросло в цене и в Европе.
— Однако, думаю, что рост цен на овощи уже практически остановился, а начиная с конца июня-начала июля, овощи пойдут вниз, потому что начнут появляться молодые из нашего региона – Киевщины, Житомирщины, Полтавщины. Возможно, усилиями местных администраций за доплату на топливо будут давать возможность фермерам довозить свою продукцию потребителям в районы Киева, – говорит экономист.
Кроме того, выросли цены на хлеб, мясо и молочку. Это связано с ростом цен на зерно и логистику. В то же время сейчас цены на зерно в мире вдвое выше, чем в Украине, и если откроются, разблокируются порты, то стоимость подскочит и у нас. Поэтому эти продукты также могут еще подорожать, прогнозирует эксперт.
– С маслом ситуация другая. Мы ежегодно производим 7 млн тонн масла: внутренний рынок – 450 тыс. тонн, 92% мы экспортируем. Сегодня масло дешевле, чем прошлогоднее. Яйца тоже очень дешевые, потому что экспорт закрыт, а вы же курам не скажете, чтобы они не неслись, – говорит Олег Пендзин.
Инфляции на товары долгосрочного использования сегодня практически нет из-за очень низкого спроса. Техника распродается, новая практически не завозится, потому и цены не меняются.
Ситуация с одеждой такая же, как и с техникой. Цены не растут. И вообще украинцы изменили свое перераспределение расходов.
– В бюджете сегодня очень выросли расходы на продовольствие. В то же время, за период войны мы перешли на потребление максимально упрощенное. У нас даже поменялась структура питания. Еще меньше едим мяса и фруктов, больше – хлеба и картофеля. Мы начали замещать дорогие продукты дешевыми, – говорит эксперт.
Кроме того, отмечает экономист, в Украине все балансы продовольствия рассчитаны исходя из 40 млн населения. Сегодня из-за войны и эвакуации оно сократилось почти на 10 млн, и, соответственно, на 27% уменьшилась способность внутреннего рынка. Это означает, что будет переизбыток продукции, цены на которую не будут расти.
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