Липень, 08 в 16:59

У червні цього року споживча інфляція в Україні пришвидшилася до 20,1% порівняно з 18,0% у травні.

Про це йдеться в Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України станом на липень 2022 року.

У документі зазначається, що інфляційний тиск посилюється у всьому світі, зокрема через високі ціни на енергоносії, які в червні відновили зростання. І Україна не стала винятком.

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Серед інших причин зростання споживчих цін у Нацбанку назвали внутрішні чинники, насамперед пов’язані з війною:

• порушення виробничих та логістичних шляхів;

• руйнування активів та інфраструктури;

• обмеженість запасів та можливостей імпорту;

• окупацію територій України.

– Споживча інфляція в Україні пришвидшується (до 20,1% р/р у червні з 18,0% р/р у травні). Високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску, – наголошують в НБУ.

За даними фінустанови, інфляція в Україні далі пришвидшується під впливом зростання собівартості продукції та обмеженої пропозиції.

За інформацією НБУ, в Україні пришвидшувалося зростання вартості сирих продуктів, зокрема овочів. Це пов’язано з тимчасовою окупацією південних регіонів України, через що ранні овочі цього року значно дорожчі. Крім того, зросли витрати на їхнє виробництво і постачання, що теж вплинуло на ціни.

Подорожчали крупи, зокрема гречка. Причина цього – обмеженість власних запасів України та можливостей імпорту цієї крупи.

Швидше зростали й ціни на м’ясо через скорочення пропозиції з центральних та східних регіонів України.

– Пришвидшення цін на послуги та непродовольчі товари може передусім відображати зростання витрат бізнесу, – пояснили в Нацбанку.

Що стосується пального, то після скасування державного регулювання цін на нього ринок поступово насичується. І хоча, за оцінками експертів, дефіцит палива в Україні зникне ближче до осені, ціни вже стабілізувалися, проте на високому рівні.

Згідно з оглядом, стримують інфляцію в Україні фіксований обмінний курс гривні, а також мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану.