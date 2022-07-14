Июль, 14 в 13:09

На предприятии Snack Production, не прекращавшем работать с начала полномасштабного вторжения РФ, считают, что компаниям, которые продолжают деятельность и платят налоги стране-агрессору, не место на украинском рынке.

Сотрудничество с Россией здесь воспринимается не иначе как финансирование войны. Поэтому в таких сложных и опасных условиях прилагают усилия, чтобы делать свое дело качественно – ради потребителей и будущего Украины.

– Лучший вклад каждого украинца в нашу экономику и благополучие всего народа – это выбирать именно украинские товары, среди которых, например, Flint, Chipter’s, BIG BOB, Сан Саныч, – отмечает эксперт предприятия Snack Production Виктор Диордиев.

Украинские производители, не только не прекратившие производство, но и наращивающие мощности, поддерживая экономику страны, являются настоящим бизнес-фронтом.

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– Муж пошел в военкомат и записался в добровольцы. Все это время я очень волнуюсь и верю, что он вернется с победой! Сейчас с нетерпением жду нашей встречи. Сама работаю на победу нашей страны, – рассказала начальник сектора по технической документации ГК Snack Production Анна Самсоненко.

Украинский бизнес-фронт: почему следует выбирать продукцию таких украинских производителей, как Snack Production / 2 фотографии

В компании гордятся такими сотрудниками, тем, что смогли создать социально ответственный бизнес, и уверены: после окончания войны страну ждут большие положительные изменения, и уже в ближайшее время нас ждет Победа.

Фото: Snack Production