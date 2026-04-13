Возвращение Джастина Бибера на большую сцену в качестве хедлайнера фестиваля Coachella 2026 обернулось громким скандалом.

Вместо грандиозного шоу с масштабными декорациями и хореографией 32-летний певец представил максимально упрощенный перформанс, который фанаты уже успели назвать “худшим в истории фестиваля”.

Как Джастин Бибер выступил на Coachella 2026

Выступление Бибера, за которое он, по слухам, получил гонорар в $10 млн, удивило зрителей своей “домашней” атмосферой. Певец появился на сцене в обычном худи, шортах и ​​солнцезащитных очках.

Основную часть сета Джастин провел, сидя на стуле с ноутбуком. Он просматривал видео на YouTube, стримил свои треки и подпевал им в формате караоке, что создало эффект импровизированного выступления без полноценной постановки.

Сет-лист состоял из нескольких песен из новых альбомов Swag и Swag II, после чего артист перешел к миксу из 12 хитов прошлых лет.

Чтобы добавить шоу интерактивности, Бибер просил зрителей стрима писать названия любимых песен в комментариях и выбирал следующий трек в реальном времени.

На экранах за его спиной в это время транслировали старые мемы и архивные видео с маленьким Джастином, которые когда-то принесли ему популярность.

Реакция сети на выступление Бибера

Пользователи платформы X (Twitter) сравнили выступление Бибера из шоу Сабрины Карпентер, поразившей накануне фанатов отточенной постановкой и приглашенными звездами.

Неужели он действительно взял $10 млн, чтобы просто включать песни из YouTube?

Это самое плохое выступление хедлайнера за всю историю Coachella.

Если бы другой артист сделал такое, карьера была бы завершена”.

Это одно из самых ленивых выступлений всех времен.

Джастин Бибер просто развел Coachella на $10 млн, чтобы посидеть в YouTube, – пишут возмущенные пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту кумира. Некоторые фанаты назвали такой формат “ироническим”, “гениальным” и “концептуальным”, намекая на то, что именно благодаря YouTube Бибер когда-то стал мировой звездой.

В этом году Джастин Бибер выступил на Coachella как хедлайнер. Раньше он появлялся на сцене фестиваля только как приглашенный гость вместе с другими артистами.

Договор с организаторами мероприятия, компанией Goldenvoice, Джастин подписывал напрямую без участия агентов. Это произошло после его громкого разрыва с многолетним менеджером Скутером Брауном в 2023 году.

Источник : PageSix

