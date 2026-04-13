”Ленивое” шоу за $10 млн: Джастину Биберу досталось за выступление на Coachella 2026
- Джастин Бибер впервые выступил на Coachella в качестве хедлайнера и сразу попал в скандал.
- Фанаты раскритиковали формат выступления, назвав его одним из самых ленивых.
- В то же время, часть зрителей увидела в шоу иронию и отсылку к началу карьеры Бибера.
Возвращение Джастина Бибера на большую сцену в качестве хедлайнера фестиваля Coachella 2026 обернулось громким скандалом.
Вместо грандиозного шоу с масштабными декорациями и хореографией 32-летний певец представил максимально упрощенный перформанс, который фанаты уже успели назвать “худшим в истории фестиваля”.
Как Джастин Бибер выступил на Coachella 2026
Выступление Бибера, за которое он, по слухам, получил гонорар в $10 млн, удивило зрителей своей “домашней” атмосферой. Певец появился на сцене в обычном худи, шортах и солнцезащитных очках.
Основную часть сета Джастин провел, сидя на стуле с ноутбуком. Он просматривал видео на YouTube, стримил свои треки и подпевал им в формате караоке, что создало эффект импровизированного выступления без полноценной постановки.
Сет-лист состоял из нескольких песен из новых альбомов Swag и Swag II, после чего артист перешел к миксу из 12 хитов прошлых лет.
Чтобы добавить шоу интерактивности, Бибер просил зрителей стрима писать названия любимых песен в комментариях и выбирал следующий трек в реальном времени.
На экранах за его спиной в это время транслировали старые мемы и архивные видео с маленьким Джастином, которые когда-то принесли ему популярность.
Реакция сети на выступление Бибера
Пользователи платформы X (Twitter) сравнили выступление Бибера из шоу Сабрины Карпентер, поразившей накануне фанатов отточенной постановкой и приглашенными звездами.
- Неужели он действительно взял $10 млн, чтобы просто включать песни из YouTube?
- Это самое плохое выступление хедлайнера за всю историю Coachella.
- Если бы другой артист сделал такое, карьера была бы завершена”.
- Это одно из самых ленивых выступлений всех времен.
- Джастин Бибер просто развел Coachella на $10 млн, чтобы посидеть в YouTube, – пишут возмущенные пользователи.
Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту кумира. Некоторые фанаты назвали такой формат “ироническим”, “гениальным” и “концептуальным”, намекая на то, что именно благодаря YouTube Бибер когда-то стал мировой звездой.
В этом году Джастин Бибер выступил на Coachella как хедлайнер. Раньше он появлялся на сцене фестиваля только как приглашенный гость вместе с другими артистами.
Договор с организаторами мероприятия, компанией Goldenvoice, Джастин подписывал напрямую без участия агентов. Это произошло после его громкого разрыва с многолетним менеджером Скутером Брауном в 2023 году.