Украинские защитники атаковали российский фрегат Адмирал Макаров в порту Новороссийск и буровую установку Сиваш.

Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), опубликовавший соответствующее видео.

Атака на фрегат Адмирал Макаров и установку Сиваш

По уточненной информации, во время комплексной операции СБУ и других составляющих Сил обороны по терминалу Шесхарис операторы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем поразили фрегат Адмирал Макаров проекту Буревестник Черноморского флота России.

Сейчас смотрят

По словам командующего, операцию реализовали Птахи 1 ОЦ Сил беспилотных систем, а спланировала и координировала Служба безопасности Украины. Степень повреждений устанавливает разведка.

В то же время удары по плавучей буровой установке Сиваш, которую Россия использует в качестве мобильной базы ПВО/РЛС в Черном море для прикрытия стратегически важных объектов, нанесли Птахи 413 полка Рейд вместе с силами глубинного поражения Военно-морских сил ВСУ.

Что известно о корабле Адмирал Макаров

Адмирал Макаров предназначен для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и ударов по наземным целям.

Как отмечают в Силах беспилотных систем ВСУ, фрегаты проекта 11356 Буревестник неоднократно применялись для запусков крылатых ракет Калибр по городам Украины.

Мадяр отметил, что пуски ракет противовоздушной обороны осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, но это не помешало нанести ему поражение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.