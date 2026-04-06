ВСУ атаковали фрегат Адмирал Макаров в Новороссийске и буровую установку Сиваш
- Силы беспилотных систем вместе с СБУ и ВМС нанесли точный удар по фрегату Адмирал Макаров в Новороссийске и буровой установке Сиваш.
- Несмотря на попытки враждебного ПВО отбить атаку прямо с борта корабля, украинские воины успешно атаковали цели.
Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), опубликовавший соответствующее видео.
По уточненной информации, во время комплексной операции СБУ и других составляющих Сил обороны по терминалу Шесхарис операторы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем поразили фрегат Адмирал Макаров проекту Буревестник Черноморского флота России.
По словам командующего, операцию реализовали Птахи 1 ОЦ Сил беспилотных систем, а спланировала и координировала Служба безопасности Украины. Степень повреждений устанавливает разведка.
В то же время удары по плавучей буровой установке Сиваш, которую Россия использует в качестве мобильной базы ПВО/РЛС в Черном море для прикрытия стратегически важных объектов, нанесли Птахи 413 полка Рейд вместе с силами глубинного поражения Военно-морских сил ВСУ.
Что известно о корабле Адмирал Макаров
Адмирал Макаров предназначен для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и ударов по наземным целям.
Как отмечают в Силах беспилотных систем ВСУ, фрегаты проекта 11356 Буревестник неоднократно применялись для запусков крылатых ракет Калибр по городам Украины.
Мадяр отметил, что пуски ракет противовоздушной обороны осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, но это не помешало нанести ему поражение.