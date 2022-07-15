Июль, 15 в 12:11

По состоянию на 15 июля 2022 года официальный курс гривны по отношению к евро вырос на 17 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.

Национальный банк установил курс евро на уровне 29,28 грн. Официальный курс доллара стабилен после начала масштабного вторжения России в Украину — 29,25 грн.

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Приватбанк 15 июля предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,50 37,70 Доллар/грн 37,00 37,60

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,95 37,70 Доллар/грн 37,00 37,75

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 34,40 34,49 Доллар/грн 34,40 34,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,80 37,60 Доллар/грн 37,00 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 29,30 29,59 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке купить доллар и евро по состоянию на 15 июля можно купить по одной цене – в среднем 37,30 грн. Также одинаковая цена и на продажу евро и доллара – 37,70 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк