Евро продолжает дешеветь: сколько стоит валюта в банках 15 июля
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По состоянию на 15 июля 2022 года официальный курс гривны по отношению к евро вырос на 17 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
Национальный банк установил курс евро на уровне 29,28 грн. Официальный курс доллара стабилен после начала масштабного вторжения России в Украину — 29,25 грн.
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Приватбанк 15 июля предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,50
|37,70
|Доллар/грн
|37,00
|37,60
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,95
|37,70
|Доллар/грн
|37,00
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|34,40
|34,49
|Доллар/грн
|34,40
|34,49
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,80
|37,60
|Доллар/грн
|37,00
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|29,30
|29,59
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке купить доллар и евро по состоянию на 15 июля можно купить по одной цене – в среднем 37,30 грн. Также одинаковая цена и на продажу евро и доллара – 37,70 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк