Липень, 15 в 12:11

Станом на 15 липня 2022 року офіційний курс гривні щодо євро виріс на 17 копійок. Стосовно долара національна валюта залишається без змін.

Національний банк встановив курс євро на рівні 29,28 грн. Офіційний курс долара стабільний після початку масштабного вторгнення Росії в Україну – 29,25 грн.

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Приватбанк 15 липня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,50 37,70 Долар/грн 37,00 37,60

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,95 37,70 Долар/грн 37,00 37,75

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 34,40 34,49 Долар/грн 34,40 34,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,80 37,60 Долар/грн 37,00 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 29,30 29,59 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купити долар та євро станом на 15 липня можна купити по одній ціні – в середньому 37,30 грн. Також однакова ціна й на продаж євро та долара – 37,70 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк