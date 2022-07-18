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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро резко подорожал на 14 копеек: сколько стоит валюта в банках 18 июля

Валентина Летяк, редактор ленты
Евро резко подорожал на 14 копеек: сколько стоит валюта в банках 18 июля
Фото: Depositphotos

Официальный курс евро по отношению к гривне по состоянию на 18 июля 2022 года вырос на 14 копеек. Стоимость американского доллара не изменилась.

Нацбанк Украины установил курс евро на уровне 29,41 грн. Официальный курс доллара сохраняет стабильность – 29,25 грн.

Курс валют від НБУ на 18.07.2022

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На черном рынке 18 июля купить доллар можно в среднем за 36,95 грн, а евро – за 37 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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