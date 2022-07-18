Июль, 18 в 9:31

Официальный курс евро по отношению к гривне по состоянию на 18 июля 2022 года вырос на 14 копеек. Стоимость американского доллара не изменилась.

Нацбанк Украины установил курс евро на уровне 29,41 грн. Официальный курс доллара сохраняет стабильность – 29,25 грн.

Сейчас смотрят

Курс валют в Приватбанке:

Курс валют в Ощадбанке:

Курс валют в Монобанке:

Курс валют в Райффайзен Банке:

Курс валют в УкрСиббанке:

На черном рынке 18 июля купить доллар можно в среднем за 36,95 грн, а евро – за 37 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк