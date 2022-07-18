Липень, 18 в 9:31

Офіційний курс євро щодо гривні станом на 18 липня 2022 року зріс на 14 копійок. Вартість американського долара не змінилася.

Нацбанк України встановив курс євро на рівні 29,41 грн. Офіційний курс долара зберігає стабільність – 29,25 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют у Райффайзен Банку:

Курс валют в УкрСиббанку:

На чорному ринку 18 липня купити долар можна в середньому за 36,95 грн, а євро – за 37 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк