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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро різко здорожчав на 14 копійок: скільки коштує валюта в банках 18 липня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Євро різко здорожчав на 14 копійок: скільки коштує валюта в банках 18 липня
Фото: Depositphotos

Офіційний курс євро щодо гривні станом на 18 липня 2022 року зріс на 14 копійок. Вартість американського долара не змінилася.

Нацбанк України встановив курс євро на рівні 29,41 грн. Офіційний курс долара зберігає стабільність – 29,25 грн.

Курс валют від НБУ на 18.07.2022

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Курс валют у Приватбанку:

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Курс валют в Ощадбанку:

Ощадбанк

Курс валют в Монобанку:

Монобанк

Курс валют у Райффайзен Банку:

Райффайзен Банк

Курс валют в УкрСиббанку:

УкрСиббанк

На чорному ринку 18 липня купити долар можна в середньому за 36,95 грн, а євро – за 37 грн.

Читайте
Здорожчання долара щодо євро та гривні: причини та прогноз курсу на серпень

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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