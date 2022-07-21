Июль, 21 в 18:06

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал ряд лицензий украинских телеканалов.

На сайте регулятора сообщили, что такое решение было принято в связи со вступлением в силу Закона Украины О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

В частности, Нацсовет аннулировал следующие лицензии:

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ООО Телерадиоорганизация Мариупольское телевидение (логотип МТВ) – две лицензии – на эфирное и цифровое телевизионное вещание в Мариуполе и на территории городского общества;

ЧАО Футбольный клуб Шахтер (Донецк), кабельное вещание по технологии ОТТ, (логотип Shakhtar∙TV), г. Мариуполь Донецкой области;

ООО ТРК Украина, г. Киев, – лицензии на эфирное, цифровое и спутниковое вещание телеканалов Донбасс, Украина, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, НЛО.TV, Індиго tv;

ООО Новинна группа Україна, г. Киев – лицензии на цифровое и спутниковое телевизионное вещание телеканала Украина 24;

ООО Запорожская независимая телерадиокомпания ТВ-5, г. Запорожье – две лицензии на цифровое и одна на спутниковое вещание с логотипом Твоя стихия tv 5.

Также аннулированы лицензии на ходатайство лицензиатов:

ООО Ньюс Нетворк (спутниковый телеканал Live), г. Киев – в связи с прекращением договорных отношений с оператором спутникового ретранслятора и существенной финансовой нагрузкой компании;

ООО Телеканал Прямой (эфирное телевидение, логотип Прямый), г. Киев, – вещание в Енакиево, Луганске и Станично-Луганском районе, Купянске и Купянском районе, Чернигове и Черниговском и Куликовском районах – по собственному желанию;

ЧАО Телевизионная служба Днепропетровска (цифровое вещание, логотип 34), г. Днепр – также по собственному желанию;

ООО Телерадиокоммуникационная компания Сигма (логотип TV, С, сигма (комбинированное)), г. Каменец-Подольский, – две лицензии на эфирное и многоканальное телевизионное вещание – в связи с прекращением деятельности;

КП Районная редакция радиовещания Коростышевское радио (проводное радиовещание, позывные Говорит Коростышев), г. Коростышев Житомирской обл., – в связи с окончательным прекращением технологии проводного вещания;

ООО Диджитал скринз, г. Киев (IPTV, OTT) – в связи с прекращением деятельности провайдера программной услуги (технология распространения программ – IPTV, OTT, территория расположения многоканальной телесети – Украина);

ООО Экстра-ТВ, г. Киев, – провайдер, использовавший технологию распространения телепрограмм DTH, – в связи с прекращением предоставления услуг провайдера программной услуги;

ФЛП Мейнаровича В.В., г. Овруч Житомирской обл. – провайдер, предоставлявший услуги по аналоговой, цифровой и IPTV технологиям, – в связи с прекращением предоставления услуг.