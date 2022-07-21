Липень, 21 в 18:06

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала низку ліцензій українських телеканалів.

На сайті регулятора повідомили, що таке рішення було ухвалено у зв’язку з набуттям чинності Закону України Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Зокрема, Нацрада анулювала такі ліцензії:

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ТОВ Телерадіоорганізація Маріупольське телебачення (логотип МТВ) – дві ліцензії – на ефірне і цифрове телевізійне мовлення в Маріуполі і на території міської громади;

ПрАТ Футбольний клуб Шахтар (Донецьк), кабельне мовлення за технологією ОТТ, (логотип Shakhtar∙TV), м. Маріуполь Донецької області;

ТОВ ТРК Україна, м. Київ, – ліцензії на ефірне, цифрове і супутникове мовлення телеканалів Донбас, Україна, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, НЛО.TV, Індиго tv;

ТОВ Новинна група Україна, м. Київ, – ліцензії на цифрове і супутникове телевізійне мовлення телеканалу Україна 24;

ТОВ Запорізька незалежна телерадіокомпанія ТВ-5, м. Запоріжжя, – дві ліцензії на цифрове і одна на супутникове мовлення із логотипом Твоя стихія tv 5.

Також анульовано ліцензії на клопотання ліцензіатів:

ТОВ Ньюс Нетворк (супутниковий телеканал Live), м. Київ, – у зв’язку з припиненням договірних відносин з оператором супутникового ретранслятора та суттєвим фінансовим навантаженням компанії;

ТОВ Телеканал Прямий (ефірне телебачення, логотип Прямий), м. Київ, – мовлення у Єнакієвому, Луганську і Станично-Луганському районі, Куп’янську і Куп’янському районі, Чернігові й Чернігівському та Куликівському районах – за власним бажанням;

ПрАТ Телевізійна служба Дніпропетровська (цифрове мовлення, логотип 34), м. Дніпро, – також за власним бажанням;

ТОВ Телерадіокомунікаційна компанія Сигма (логотип TV, С, сигма (комбіноване)), м. Кам’янець-Подільський, – дві ліцензії на ефірне і багатоканальне телевізійне мовлення – у зв’язку з припиненням діяльності;

КП Районна редакція радіомовлення Коростишівське радіо (проводове радіомовлення, позивні Говорить Коростишів), м. Коростишів Житомирської обл., – у зв’язку з остаточним припиненням технології проводового мовлення;

ТОВ Діджитал скрінз, м. Київ (IPTV, OTT) – у зв’язку з припиненням діяльності провайдера програмної послуги (технологія розповсюдження програм – IPTV, OTT, територія розташування багатоканальної телемережі – Україна);

ТОВ Екстра-ТВ, м. Київ, – провайдер, який використовував технологію розповсюдження телепрограм DTH, – у зв’язку з припиненням надання послуг провайдера програмної послуги;

ФОП Мейнаровича В.В., м. Овруч Житомирської обл. – провайдер, який надавав послуги за аналоговою, цифровою і IPTV технологіями, – у зв’язку з припиненням надання послуг.