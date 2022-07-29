Доллар и евро больше 40: курс валют в обменниках и банках
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29 июля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 36,99 грн, что по сравнению со вчерашними показателями меньше на 13 копеек. Курс доллара остался без изменений – 36,56 грн.
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,2
|40,8
|Доллар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,60
|40,80
|Доллар
|
39,50
|39,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,3
|37,59
|Доллар
|36,57
|36,87
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|39,90
|40,70
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,15
|38,15
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках 29 июля доллар можно купить в среднем за 41,33 грн, а продать – по 41,87 грн, евро сейчас в среднем стоит — 41,65-42,50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк