Июль, 29 в 11:09

29 июля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 36,99 грн, что по сравнению со вчерашними показателями меньше на 13 копеек. Курс доллара остался без изменений – 36,56 грн.

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 39,2 40,8 Доллар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,60 40,80 Доллар 39,50 39,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,3 37,59 Доллар 36,57 36,87

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,20 41,20 Доллар 39,90 40,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,15 38,15 Доллар 36,57 37,57

В обменниках 29 июля доллар можно купить в среднем за 41,33 грн, а продать – по 41,87 грн, евро сейчас в среднем стоит — 41,65-42,50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк