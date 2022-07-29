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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро больше 40: курс валют в обменниках и банках

Малиновская Ангелина, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

29 июля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 36,99 грн, что по сравнению со вчерашними показателями меньше на 13 копеек. Курс доллара остался без изменений – 36,56 грн.

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа
Евро 39,2 40,8
Доллар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,60 40,80
Доллар
39,50
 39,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,3 37,59
Доллар 36,57 36,87

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 39,90 40,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,15 38,15
Доллар 36,57 37,57

В обменниках 29 июля доллар можно купить в среднем за 41,33 грн, а продать – по 41,87 грн, евро сейчас в среднем стоит — 41,65-42,50 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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