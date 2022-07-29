Липень, 29 в 11:09

29 липня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 36,99 грн, що у порівнянні зі вчорашніми показниками менше на 13 копійок. Курс долара залишився без змін – 36,56 грн.

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 39,2 40,8 Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,60 40,80 Долар 39,50 39,95

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,3 37,59 Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 41,20 Долар 39,90 40,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,15 38,15 Долар 36,57 37,57

В обмінниках 29 липня долар можна купити в середньому по 41,33 грн, а продати – за 41,87 грн, євро зараз в середьому коштує – 41,65-42,50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк