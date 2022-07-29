Долар та євро більше 40: курс валют в обмінниках та банках
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29 липня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 36,99 грн, що у порівнянні зі вчорашніми показниками менше на 13 копійок. Курс долара залишився без змін – 36,56 грн.
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,2
|40,8
|Долар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,60
|40,80
|Долар
|
39,50
|39,95
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,3
|37,59
|Долар
|36,57
|36,87
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|39,90
|40,70
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,15
|38,15
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках 29 липня долар можна купити в середньому по 41,33 грн, а продати – за 41,87 грн, євро зараз в середьому коштує – 41,65-42,50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк