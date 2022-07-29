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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро більше 40: курс валют в обмінниках та банках

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

29 липня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 36,99 грн, що у порівнянні зі вчорашніми показниками менше на 13 копійок. Курс долара залишився без змін – 36,56 грн.

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 39,2 40,8
Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,60 40,80
Долар
39,50
 39,95

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,3 37,59
Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 39,90 40,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,15 38,15
Долар 36,57 37,57

В обмінниках 29 липня долар можна купити в середньому по 41,33 грн, а продати – за 41,87 грн, євро зараз в середьому коштує – 41,65-42,50 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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