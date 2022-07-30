НБУ запретил показывать курсы валют на табло обменников
В пятницу, 29 июля, Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют, чтобы минимизировать спекуляции на курсах валют.
В частности, все операции теперь необходимо фиксировать на видео, а информацию о курсах больше нельзя выставлять на табло.
Как уточняется, для повышения конкуренции и увеличения предложения наличной валюты с мая 2022 года уже ослаблен ряд ограничений в этом сегменте для банков.
Это сделано, в частности, для снижения спекулятивного давления и объемов банкоматного туризма.
Однако в работе обменников отметили негативные тенденции к искусственному повышению наличного курса валют.
– Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям, – сказано в сообщении.
Сообщается, что информацию о курсах купли и продажи будут подавать в виде копии приказа, которая размещается на кассах.
Вне касс информировать о курсах будет запрещено, в том числе нельзя будет привлекать внимание любыми цифровыми значениями или символами.
Тем временем обменники обязали подавать информацию в Реестр помещений, где осуществляются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.
Куплю-продажу валют будут осуществлять с обязательным видеонаблюдением.
Также появился ряд требований к помещениям пунктов обмена валют, среди которых – новые технические требования к кассам.
Подчеркивается, что информация об используемых терминалах будет передаваться в НБУ, что должно усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль.