Июль, 29 в 21:30

В пятницу, 29 июля, Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют, чтобы минимизировать спекуляции на курсах валют.

В частности, все операции теперь необходимо фиксировать на видео, а информацию о курсах больше нельзя выставлять на табло.

Как уточняется, для повышения конкуренции и увеличения предложения наличной валюты с мая 2022 года уже ослаблен ряд ограничений в этом сегменте для банков.

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Это сделано, в частности, для снижения спекулятивного давления и объемов банкоматного туризма.

Однако в работе обменников отметили негативные тенденции к искусственному повышению наличного курса валют.

– Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям, – сказано в сообщении.

Сообщается, что информацию о курсах купли и продажи будут подавать в виде копии приказа, которая размещается на кассах.

Вне касс информировать о курсах будет запрещено, в том числе нельзя будет привлекать внимание любыми цифровыми значениями или символами.

Тем временем обменники обязали подавать информацию в Реестр помещений, где осуществляются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

Куплю-продажу валют будут осуществлять с обязательным видеонаблюдением.

Также появился ряд требований к помещениям пунктов обмена валют, среди которых – новые технические требования к кассам.

Подчеркивается, что информация об используемых терминалах будет передаваться в НБУ, что должно усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль.