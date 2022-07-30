Липень, 29 в 21:30

У п’ятницю, 29 липня, Національний банк України посилив вимоги до пунктів обміну валют, щоб мінімізувати спекуляції на курсах валют.

Зокрема всі операції тепер необхідно буде фіксувати на відео, а інформацію про курси більше не можна виставляти на табло.

Як уточнюється, для підвищення конкуренції та збільшення пропозиції готівкової валюти з травня 2022 року вже ослаблено низку обмежень у цьому сегменті для банків.

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Це зроблено, зокрема, для зниження спекулятивного тиску та обсягів банкоматного туризму.

Проте у роботі обмінників відзначили негативні тенденції до штучного підвищення готівкового курсу валют.

– Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту та пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про виключно спекулятивні підходи до небанківських установ, – сказано у повідомленні.

Повідомляється, що інформацію про курси купівлі та продажу подаватимуть у вигляді копії наказу, яка розміщується на касах.

Поза кас інформувати про курси буде заборонено, зокрема не можна буде привертати увагу до будь-яких цифрових значень або символів.

Тим часом обмінники зобов’язали подавати інформацію до Реєстру приміщень, де здійснюються валютні операції, які передбачають використання готівки у національній чи іноземній валютах.

Куплю-продаж валют здійснюватимуть із обов’язковим відеоспостереженням.

Також з’явилася низка вимог до приміщень пунктів обміну валют, серед яких нові технічні вимоги до кас.

Наголошується, що інформація про термінали, що використовуються, передаватиметься в НБУ, що має посилити податкову дисципліну, оскільки обмінники ухиляються і практично не сплачують податок на прибуток.