Липень, 29 в 13:34

Понад 60% українців переконані, що реформи в нашій державі повинні проводитися ще до завершення повномасштабної війни. При цьому третина громадян вважає їх важливими для перемоги.

Про це свідчать дані п’ятої хвилі соцопитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research на замовлення Європейської комісії та у партнерстві з Центром економічного відновлення.

Так, дві третини респондентів, або 66%, висловили думку, що реформи потрібні Україні до закінчення війни. З них 35% опитаних вважають, що реформи важливі для перемоги нашої держави у війні з РФ, а тому їх потрібно реалізовувати вже зараз.

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Ще 31% українців висловилися за поступове впровадження реформ.

І лише 14% опитаних дотримуються думки, що реформи потрібно відкласти до завершення війни. Ще 20% не змогли відповісти на це запитання.

Під час опитування українці також відповіли на запитання, які саме економічні реформи слід обрати керівництву України.

Найбільше респондентів (41%) наголосили, що слід обрати реформи для дерегуляції української економіки (йдеться про надання свободи підприємцям, захист їхніх прав та зниження податків).

Ще 23% респондентів вважають, що держава повинна надати преференції окремим галузям економіки: аграрній галузі, енергетиці, будівництву та металургії.

А 10% переконані, що держава повинна взяти бізнес під контроль, посилити перевірки, а частину підприємств націоналізувати.

Що стосується регіонального розрізу, то респонденти з Києва частіше підтримують запровадження реформ вже зараз (41%) та дерегуляцію економіки України (50%).

Респонденти зі східних областей частіше за інших вважають, що реформи потрібно відкласти до закінчення війни (25%). Опитані з південних регіонів частіше вагаються з відповіддю (25%), а із західних областей – частіше підтримують контроль держави над бізнесом.

Компанія Gradus Research провела п’яту хвилю опитування 15-18 липня методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Розмір вибірки становить 2007 респондентів у віці 18-60 років. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тис.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research