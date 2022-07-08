Июль, 08 в 18:02

Большинство представителей украинского бизнеса (49%) ждут окончания острой фазы войны зимой.

Об этом свидетельствуют данные опроса Gradus Research, проведенного в июле. В то же время треть респондентов (35%) считают, что активные боевые действия растянутся до конца 2023 года или вообще на годы.

Кроме того, половина бизнеса (51%) работает частично, то есть полномасштабная война повлияла на объемы активности и они еще не восстановлены. 22% работают как раньше, а 19% предприятий приостановили работу временно, но намерены восстановить ее максимально быстро. А 6% опрошенных даже начали новый бизнес во время войны.

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По данным опроса, не нуждается в релокации почти половина – 48%, полностью или частично переместились 12%, в процессе – 20%, нуждаются и планируют релокацию – 18%.

Основные причины перемещения – сохранить бизнес (38%), больший спрос на других территориях (30%), снятие логистических проблем. В пределах Украины переехало большинство бизнесов (72%), а из 11%, переехавших за границу, более половины (62%) – в страны ЕС, преимущественно в Польшу, Германию, Болгарию, Эстонию.

Подавляющее большинство, или 83%, представителей украинского бизнеса считают себя способными конкурировать с европейскими.

Опрос Gradus Research о трендах в бизнес-среде относительно отношения украинцев к ЕС проведен 5 июля среди 100 руководителей предприятий малого, крупного и среднего бизнеса.

Источник: Gradus Research