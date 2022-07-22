Топливо на АЗС не подорожает: Куюн о влиянии валютного курса на стоимость бензина

Рынок нефтепродуктов наполняется за счет импорта, поэтому повышение курса доллара к гривне – очень важное событие, однако не означает, что цены на топливо вырастут. Об этом директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в рамках национального телемарафона.

– Если доллар дорожает, соответственно, поднимается конечная цена и для потребителей. Мы подсчитали, что это повышение прибавит в себестоимости нефтепродуктов почти 10 грн, то есть 10 грн в закупке. Это не значит, что цена вырастет на АЗС. Вероятно, по нашим оперативным расчетам, удастся избежать подорожания, потому что операторы рынка, особенно розничного, имели запасы прочности. Соответственно, мы рассчитывали на снижение, наблюдавшееся в последние дни, – объяснил он.

В то же время Куюн подчеркнул, что в таких условиях удешевление топлива точно отменяется, то есть в ближайшей перспективе цены на украинских АЗС не изменятся.

– Мы ожидали, что в течение недели-двух, например, дизель подешевеет на 7-8 грн – до менее чем 50 грн/л, но из-за роста валютного курса падение не произойдет, однко роста также не будет, – подытожил эксперт.

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