Липень, 30 в 12:31

Ціни на пальне на заправках можуть знизитись на 1-2 грн. Такий прогноз зробив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Він говорить, що, попри здорожчання долара на 25%, ціни на АЗС вдалося втримати. Передусім завдяки тому, що оператори планували їхнє суттєве зниження уже незабаром – на 8-10 грн.

Але повпливав також інший фактор – падіння світових цін на нафту та нафтопродукти. Уже незабаром це дозволить навіть знизити ціни на наших АЗС.

Зараз дивляться

– У липні середня ціна світова нижча на 20%, ніж у червні, і, звичайно, це додатковий буфер, щоб та стабільність цін, яка є, зберігалась надалі. У роздрібній мережі є потенціал до зниження цін, особливо по дизелю, я думаю, на гривню-дві найближчими тижнями ми побачимо падіння, – пояснює експерт.

За словами Серія Куюна, сприятиме зниженню цін і велика конкуренція між мережами.

– Ми бачимо, що на ринку дуже багато пального, особливо дизпалива, скрапленого газу. Оскільки ринок сильно звузився, за нашими оцінками, порівняно з довоєнним періодом споживання впало на 40-50%. Боротьба за клієнта буде дуже жорсткою і ціновий фактор буде дуже важливим. Компанії намагатимуться залучати клієнтів за допомогою цін. Тому деякі мережі, особливо більш слабкі, регіональні, одиночні станції, будуть намагатися знижувати ціни для того, щоб залучити до себе більше клієнтів, – прогнозує він.

Сергій Куюн говорить, що це вже помітно зі скрапленим газом. Його постачання профіцитне, і внаслідок конкуренції він дешевшає:

– Ми бачимо, що кожного дня падає ціна на 5-10 копійок, особливо в мінімальному сегменті ціновому, – додає він.

На думку експерта, змінити тенденцію може хіба що підвищення світових цін на нафту та нафтопродукти.