Август, 06 в 13:58

Национальный банк Украины поддерживает идею введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.

– С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета, – сообщили в НБУ.

В регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также вовлекаются в этот процесс, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Кабинет Министров готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт.

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По его данным, это будет введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг.

Источник: Экономическая правда