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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Нацбанку підтримали запровадження податку на купівлю валюти

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Нацбанку підтримали запровадження податку на купівлю валюти
Фото: Depositphotos

Національний банк України підтримує ідею запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

– З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету, – повідомили в НБУ.

У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Кабінет міністрів готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт.

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За його даними, це буде запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

Джерело: Економічна правда

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