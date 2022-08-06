Серпень, 06 в 13:58

Національний банк України підтримує ідею запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

– З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету, – повідомили в НБУ.

У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Кабінет міністрів готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт.

Зараз дивляться

За його даними, це буде запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

Джерело: Економічна правда