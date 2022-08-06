У Нацбанку підтримали запровадження податку на купівлю валюти
Національний банк України підтримує ідею запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.
– З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету, – повідомили в НБУ.
У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Кабінет міністрів готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт.
За його даними, це буде запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.
Джерело: Економічна правда