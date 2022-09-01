Сентябрь, 01 в 12:51

С 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, соответствующее соглашение НБУ и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года.

– Согласно соглашению, граждане Украины, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну на евро. Обменные операции возможно будет совершить в определенных отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu banka в шести городах Латвии, — говорится в сообщении.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тыс. грн. на одного человека.

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Для обмена будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 грн (банкноты номиналов ниже и монеты для обмена не будут приниматься). Также обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Отмечается, что обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который определяет НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных веб-сайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.

Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы или комиссий со стороны латвийских банков.