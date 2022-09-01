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Українці зможуть обміняти гривню на євро в банках Латвії – НБУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Українці зможуть обміняти гривню на євро в банках Латвії – НБУ
Фото: Pixabay

З 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Як повідомила пресслужба Національного банку, відповідну угоду НБУ та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року.

– Відповідно до угоди, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS Industra Bank та AS Rietumu banka в шести містах Латвії, – йдеться у повідомленні.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тис. грн на одну особу.

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До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 грн (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Також обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Зазначається, що обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних веб-сайтах Банку Латвії, AS Industra Bank та AS Rietumu banka.

Відповідні обмінні операції не передбачають ніякої плати або комісій з боку латвійських банків.

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Джерело: НБУ
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