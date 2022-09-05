При каких условиях курс доллара в Украине может вырасти до 50 грн/1$: объяснение аналитика

Сентябрь, 04 в 21:02

Украине необходимо увеличение объема финансовой помощи, иначе возникнут серьезные проблемы на рынке валют из-за сожжения резервов. Так считает руководитель аналитического департамента Libertex Group Андрей Шевчишин.

По его мнению, реальный ориентир на конец 2022 года — от 50 до 60 грн и более за один доллар в 2023 году в случае сохранения негативных тенденций.

– Если внешняя поддержка будет на тех же уровнях, то курс 50 грн/доллар – это вполне реальный ориентир уже на конец этого года. При сохранении негативных тенденций курс в 2023 году может пойти до 60 грн/доллар и даже выше, — отметил эксперт.

По словам аналитика, его прогноз вполне реален, однако он не направлен на провоцирование панических настроений в обществе.

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Он считает, что сумма в $3 млрд, которые США выделили в День Независимости Украины, один из положительных моментов. Однако этих денег все еще мало для укрепления бюджета Украины.