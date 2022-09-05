За яких умов курс долара в Україні може зрости до 50 грн/1$: пояснення аналітика

Вересень, 04 в 21:02

Україні необхідно збільшення обсягу фінансової допомоги, інакше виникнуть серйозні проблеми на ринку валют через спалення резервів. Так вважає керівник аналітичного департаменту Libertex Group Андрій Шевчишин.

На його думку, реальний орієнтир на кінець 2022 року – від 50 до 60 грн та більше за один долар у 2023 році у разі збереження негативних тенденцій.

– Якщо зовнішня підтримка буде на тих же рівнях, то курс 50 грн/долар – це цілком реальний орієнтир уже на кінець цього року. При збереженні негативних тенденцій, курс у 2023 році може піти до 60 грн/долар і навіть вище, – зазначив експерт.

За словами аналітика, його прогноз цілком реальний, однак він не спрямований на провокування панічних настроїв у суспільстві.

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Він вважає, що сума у $3 млрд, які США виділили на День Незалежності України, один з позитивних моментів. Однак цих грошей ще замало для зміцнення бюджету України.