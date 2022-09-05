Сентябрь, 05 в 16:23

В понедельник, 5 сентября, из-за пожара, который произошел в результате российских обстрелов, оказалась отключена последняя линия электропередачи, которая соединяла ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Вследствие произошедшего отключен от сети шестой энергоблок, питающий собственные нужды ЗАЭС.

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– В результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС – ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС, – говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 10 утра 5 сентября Запорожская АЭС уже работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности – в работе оставался только шестой энергоблок, который теперь тоже отключен.

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Фото: Энергоатом