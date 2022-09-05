Четыре из шести представителей МАГАТЭ завершили работу на ЗАЭС и покинули станцию

Сентябрь, 05 в 12:44

Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули территорию станции.

– Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе, – написали в Энергоатоме.

Напомним, что в четверг, 1 сентября, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС во временно оккупированном российскими военными Энергодаре. Сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не получил инженерно-ядерного отчета от миссии МАГАТЭ после ее визита на территорию станции.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона Украины.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом