Четыре из шести представителей МАГАТЭ завершили работу на ЗАЭС и покинули станцию
Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули территорию станции.
– Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе, – написали в Энергоатоме.
Напомним, что в четверг, 1 сентября, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС во временно оккупированном российскими военными Энергодаре. Сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не получил инженерно-ядерного отчета от миссии МАГАТЭ после ее визита на территорию станции.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона Украины.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом