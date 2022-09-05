Вересень, 05 в 16:23

У понеділок, 5 вересня, через пожежу, яка сталася внаслідок російських обстрілів, вимкнуто останню лінію електропередачі, яка з’єднувала ЗАЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Внаслідок цього відключено від мережі шостий енергоблок, який живить власні потреби ЗАЕС.

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– Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріл, було відключено ЛЕП 330 кВ ЗАТЕС – феросплавну, тобто останню лінію, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗАТЕС з енергосистемою України! Як наслідок – було розвантажено та відключено від мережі 6-й енергоблок, який зараз живить власні потреби ЗАЕС, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що станом на 10 ранку 5 вересня Запорізька АЕС вже працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки – у роботі залишався лише шостий енергоблок, який наразі теж відключено.

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Фото: Енергоатом