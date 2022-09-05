Сентябрь, 05 в 15:49

В 2022 году цены на гречку побили все рекорды. Подорожание гречки в Украине было вызвано ажиотажным спросом с целью запасов после начала полномасштабной войны.

Каких ценников ждать украинцам зимой и когда гречка подешевеет — Факты ICTV спросили у эксперта.

Цены на гречку 2022

Значительное подорожание гречневой крупы началось в апреле 2022 года. Тогда гречка стоила около 60 грн.

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В мае средний показатель цены на гречку уже достиг 72 грн, а в июне крупа стоила почти 90 грн.

В июле и августе 2022 года крупа достигла рекордных 92 грн за килограмм.

По данным Минфин, на начало сентября средний показатель цен на гречку доходит до 94 грн за 1 кг.

Однако, если посмотреть на реальные цены в магазинах, сегодня можно найти гречку и за 61,99 грн в магазине Fora, и за 79 грн за 89 грн на Rozetka.

Подешевеет ли гречка

В вопросе, подешевеет ли гречка и когда это произойдет, у экспертов мнения расходятся.

Председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка отметил, что цена может сначала вырасти, а потом должна выровняться.

— Скоро будут первые результаты жатвы, и на первых этапах возможно подорожание гречки. Это произойдет, в первую очередь, из-за панических настроений людей и спекуляции на этом. Но впоследствии цена выровняется, — говорит председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка.

Крошка добавляет, что прошлый год был первым годом в истории Украины, когда была основана государственная программа поддержки производителей гречки, за счет этого на гречку были достаточно большие расчеты.

— Из-за этих обстоятельств и погодных условий, объем урожая гречихи был неплохой. Но ситуация с погодными условиями летом достаточно сильно повлияла на все зерновые культуры, особенно в южных частях Украины. И кроме того, у нас война. Война вообще вызывает инстинкт создания запасов, поэтому на гречку был и есть сильный ажиотаж. Я думаю, что новый урожай гречки будет, но сейчас очень трудно спрогнозировать, насколько цена на гречку будет колебаться, — говорит эксперт.

Крошка добавляет, что в Украине есть и определенные панические и спекулятивные настроения и обстоятельства.

— Сегодня многие спекулируют такими вещами. Давайте вспомним, как было с солью. Говорили, что соли нет, но на самом деле оказалось, что это не такая уж большая проблема. На мой взгляд, гречка — это аффимерный продукт первой необходимости. Мы все ее потребляем, но не в таких больших размерах, — отмечает эксперт.

Крошка также резюмировал, что украинцам следует ожидать определенных колебаний в цене на гречку.

— На первом этапе, из-за панических настроений людей, цена может прыгнуть вверх, но в целом, думаю, цена будет более-менее равная. Кроме того, государство очень простимулировало выращивание гречихи. Также не стоит забывать, что из-за войны около 8 млн украинцев, потенциальных потребителей, покинули Украину, а это очень повлияет и на спрос. Именно поэтому цена должна выровняться, — отметил Крошка.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена на гречку снижаться не будет.

— Себестоимость производства гречки очень высокая. В силу того, что сегодня очень дорогие нефтепродукты, чрезвычайно дорогая логистика, посевной материал, минудобрения и тому подобное. Да, гречки посадили достаточно много, и уровень ее потребления уменьшился, но себестоимость гречки достаточно высока, поэтому она не будет дорожать, но и дешеветь не будет, — рассказал Пендзин.

Эксперт добавляет, что цена и в дальнейшем будет сохраняться на уровне 100-108 грн за 1 кг.