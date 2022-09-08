Евро в обменниках подорожал, доллар подешевел: курс валют в Украине на 8 сентября
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Официальный курс евро в Украине 8 сентября подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,13 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 36,28 грн за €1. В обменниках евро подскочил в цене.
Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,7
|Доллар
|39,5
|39,9
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,75
|Доллар
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,13
|37,49
|Доллар
|36,56
|37,49
В обменниках евро можно купить в среднем за 40,40 грн против 41,30 грн 7 сентября. Продают евро за 40,75 грн (7 сентября было 40,65 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,30 грн против 41,35 грн 7 сентября, а продают за 41,50 грн (дешевле на 15 копеек по сравнению с 7 сентября).