Сентябрь, 08 в 13:13

Официальный курс евро в Украине 8 сентября подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,13 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 36,28 грн за €1. В обменниках евро подскочил в цене.

Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Валюта Купля Продажа Евро 39,7 40,7 Доллар 39,5 39,9

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Валюта Купля Продажа Евро 39,95 40,75 Доллар 39,8 39,99

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Валюта Купля Продажа Евро 36,13 37,49 Доллар 36,56 37,49

В обменниках евро можно купить в среднем за 40,40 грн против 41,30 грн 7 сентября. Продают евро за 40,75 грн (7 сентября было 40,65 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,30 грн против 41,35 грн 7 сентября, а продают за 41,50 грн (дешевле на 15 копеек по сравнению с 7 сентября).