Вересень, 08 в 13:13

Офіційний курс євро в Україні 8 вересня здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,13 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 36,28 грн за €1. В обмінниках євро підскочило в ціні.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,7 40,7 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 40,75 Долар 39,8 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,13 37,49 Долар 36,56 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,40 грн проти 41,30 грн 7 вересня. Продають євро за 40,75 грн (7 вересня було 40,65 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 41,30 грн проти 41,35 грн 7 вересня, а продають за 41,50 грн (дешевше на 15 копійок, порівняно з 7 вересня).