Євро в обмінниках здорожчало, долар здешевшав: курс валют в Україні на 8 вересня
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Офіційний курс євро в Україні 8 вересня здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,13 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 36,28 грн за €1. В обмінниках євро підскочило в ціні.
Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,75
|Долар
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,13
|37,49
|Долар
|36,56
|37,49
В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,40 грн проти 41,30 грн 7 вересня. Продають євро за 40,75 грн (7 вересня було 40,65 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 41,30 грн проти 41,35 грн 7 вересня, а продають за 41,50 грн (дешевше на 15 копійок, порівняно з 7 вересня).