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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Компания TECHIIA Олега Крота заработала $60 млн на киберспорте и пожертвовала их на ВСУ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Компания TECHIIA Олега Крота заработала $60 млн на киберспорте и пожертвовала их на ВСУ

Управляющий партнер TECHIIA Олег Крот, который пожертвовал на нужды ВСУ $60 млн, большую часть из них заработал на киберспорте.

Об этом говорится в публикации Forbes.

Сам ІТ-предприниматель рассказал изданию, что первый миллион заработал на организации турниров по киберспорту.

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— С 2003 года я начал собирать товарищей, чтобы играть на какие-то шуточные призы: пиво, новую мышку или клавиатуру, — вспоминает Крот.

Автор статьи уточняет, что в июне 2021 года турнирный оператор WePlay, что входит в TECHIIA, провел международный турнир AniMajor Dota 2 на собственной киберарене в павильоне ВДНХ. Вместо пива и мышки – приз в $500 тыс.

Отмечается, что WePlay входит в тройку лидеров в этой нише. Монополию на украинском рынке имеет Maincast.

— У Maincast было 80% всего контента, если не 90%. Но WePlay делали дорогие и классные турниры, – комментирует основатель киберспортивной организации NAVI Александр Кохановский.

Замыкает тройку StarLadder.

За всю историю, пишет Forbes, компания WePlay организовала 30 международных турниров. В компании уточняют, что за 2021 год имели 41,1 млн часов просмотров трансляций собственных ивентов.

Олег Крот отмечает, что выручка компании за прошлый год – $30 млн.

Впрочем, из-за войны выручки компании, очевидно, упадут.

— До полномасштабного вторжения Украина была кибеспортивным магнитом. Сюда приезжали как в тренировочный лагерь киберспортивные команды из Южной Америки, Бразилии, Европы. Визу получить удобно, ивенты проводить дешевле, локаций много, интернет быстрый, – считает глава федерации киберспорта Иван Данишевский, уточняя, что сейчас таким киберцентром стала Сербия.

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Фото: TECHIIA

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