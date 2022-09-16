Компанія TECHIIA Олега Крота заробила $60 млн на кіберспорті та пожертвувала їх на ЗСУ

Вересень, 16 в 13:12

Керівний партнер TECHIIA Олег Крот, який пожертвував на потреби ЗСУ $60 млн, більшу частину з них заробив на кіберспорті.

Про це йдеться в публікації Forbes.

Сам ІТ-підприємець розповів виданню, що перший мільйон заробив на організації турнірів з кіберспорту.

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– З 2003 року я почав збирати товаришів, щоб грати на якісь дрібні призи: пиво, нову мишку чи клавіатуру, – згадує Крот.

Автор статті уточнює, що у червні 2021 року турнірний оператор WePlay, що входить до TECHIIA, провів міжнародний турнір AniMajor Dota 2 на власній кіберарені у павільйоні ВДНГ. Замість пива і мишки – приз у $500 тис.

Зазначається, що WePlay входить в трійку лідерів у цій ніші. Монополію на українському ринку має Maincast.

– У Maincast було 80% усього контенту, якщо не 90%. Але WePlay робили дорогі й класні турніри, – коментує засновник кіберспортивної організації NAVI Олександр Кохановський.

Замикає трійку StarLadder.

За всю історію, пише Forbes, компанія WePlay організувала 30 міжнародних турнірів. У самій компанії уточнюють, що за 2021 рік мали 41,1 млн годин переглядів трансляцій власних івентів.

Олег Крот зазначає, що виторг компанії за минулий рік – $30 млн.

Втім, через війну виторги компанії, очевидно, впадуть.

– До повномасштабного вторгнення Україна була кібеспортивним магнітом. Сюди приїжджали як у тренувальний табір кіберспортивні команди з Південної Америки, Бразилії, Європи. Візу отримати зручно, івенти проводити дешевше, локацій багато, інтернет швидкий, – вважає очільник Федерації кіберспорту Іван Данішевський, уточнюючи, що зараз таким кіберцентром стала Сербія.

Фото: TECHIIA