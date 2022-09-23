Евро в обменниках подешевел, доллар подорожал: курс валют в Украине
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Под конец недели официальный курс евро в Украине уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,07 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 36,20 грн за €1. В обменниках евро также упал в цене.
Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,9
|40,9
|Доллар
|40,8
|41,3
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,80
|Доллар
|40,80
|41,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,10
|37,95
|Доллар
|36,65
|37,95
В обменниках евро можно купить в среднем за 41,35 грн против 41,40 22 сентября, продают – за 41,80 грн, как и было днем ранее.
Доллар в обменниках в среднем покупают за 42,75 грн (днем ранее было 42,60 грн), а продают за 43 грн (22 сентября было 42,90 грн).