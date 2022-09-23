Сентябрь, 23 в 9:11

Под конец недели официальный курс евро в Украине уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,07 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 36,20 грн за €1. В обменниках евро также упал в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Валюта Купля Продажа Евро 39,9 40,9 Доллар 40,8 41,3

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Валюта Купля Продажа Евро 40,60 41,80 Доллар 40,80 41,99

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Валюта Купля Продажа Евро 36,10 37,95 Доллар 36,65 37,95

В обменниках евро можно купить в среднем за 41,35 грн против 41,40 22 сентября, продают – за 41,80 грн, как и было днем ранее.

Доллар в обменниках в среднем покупают за 42,75 грн (днем ранее было 42,60 грн), а продают за 43 грн (22 сентября было 42,90 грн).