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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Евро в обменниках подешевел, доллар подорожал: курс валют в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Евро в обменниках подешевел, доллар подорожал: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos

Под конец недели официальный курс евро в Украине уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,07 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 36,20 грн за €1. В обменниках евро также упал в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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В обменниках евро можно купить в среднем за 41,35 грн против 41,40 22 сентября, продают – за 41,80 грн, как и было днем ранее.

Доллар в обменниках в среднем покупают за 42,75 грн (днем ранее было 42,60 грн), а продают за 43 грн (22 сентября было 42,90 грн).

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