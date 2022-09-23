Вересень, 23 в 9:11

Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,07 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 36,20 грн за €1. В обмінниках євро також впало в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,9 40,9 Долар 40,8 41,3

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,60 41,80 Долар 40,80 41,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,10 37,95 Долар 36,65 37,95

В обмінниках євро можна купити в середньому за 41,35 грн проти 41,40 22 вересня, продають – за 41,80 грн, як і було днем раніше.

Долар в обмінниках у середньому купують за 42,75 грн (днем раніше було 42,60 грн), а продають за 43 грн (22 вересня було 42,90 грн).