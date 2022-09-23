Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні
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Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,07 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 36,20 грн за €1. В обмінниках євро також впало в ціні.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,9
|40,9
|Долар
|40,8
|41,3
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,80
|Долар
|40,80
|41,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,10
|37,95
|Долар
|36,65
|37,95
В обмінниках євро можна купити в середньому за 41,35 грн проти 41,40 22 вересня, продають – за 41,80 грн, як і було днем раніше.
Долар в обмінниках у середньому купують за 42,75 грн (днем раніше було 42,60 грн), а продають за 43 грн (22 вересня було 42,90 грн).