Сентябрь, 29 в 22:37

Сегодня отдельным регионам, где не проходят боевые действия, нельзя сидеть на деньгах и продолжать ремонтировать плитку на остановках в то время, когда в Украине огромная часть территории вообще уничтожена.

Об этом и других главных особенностях Госбюджета 2023 в интервью Факты ICTV рассказала народный депутат от фракции Европейская солидарность Нина Южанина, которая в парламенте 8-го созыва возглавляла Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, а в этом созыве является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Тщательно проанализировав проект Главной сметы на 2023 год, Нина Южанина имеет немало замечаний. Но главное — Госбюджет следующего года нужно считать, учитывая показатели 2022-го. Ведь именно в этом году у нас первый военный бюджет в Украине, убеждена депутат.

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Поэтому и депутатам, и чиновникам нужно брать реальные цифры, а не номинальные, которые были заложены в бюджет 2022. Именно так увидим настоящую ситуацию, считает нардеп, ведь в течение этого года Рада уже много раз меняла смету.

— Для того, чтобы анализировать, все эксперты и народные депутаты должны получить цифры, как складывается первый военный бюджет 2022 года. Без этого нельзя говорить о правильности формирования бюджета на следующий год, — говорит она.

Южанина долго ждала информацию от Министерства финансов Украины. Однако, не дождавшись, сама подсчитала реальный бюджет 2022-го и сравнила, что же планируется на 2023 год. Больше всего ее поразили расходы на Министерство обороны, запланированные на следующий год.

— Наш первый бюджет воюющей страны — это 22-й. В 23-м особо ничего не изменилось. Если сравнить со всеми корректировками бюджета 22-го года — то на 23-й год увеличение произошло лишь на 50 млрд. Подчеркиваю еще раз. Вот яркий пример — это расходы, запланированные на Министерство обороны Украины. Они отличаются от расходов реального бюджета 22-го года только на плюс 50 млрд, — рассказала нардеп.

Оппозиционный депутат также не согласна с заявлениями власти, что Госбюджет 2023 сконцентрирован на обороне и безопасности. Она не увидела реального сокращения расходов на государственные органы и чиновников. А сообщения об уменьшении расходов на 10% не выдерживают никакой критики.

— Мы очень хорошо и несколько раз уже слышали и от премьера, и от министра финансов о том, что расходы сокращены. Я могу возразить. Потому что расходы не сокращены, потому что расходной частью по распорядителям действительно никто не занимался. Это рутинная работа, которую надо было провести с каждым министерством, по каждому исполнительному, исполнительной службе, которая находится в ведении этого министерства. Для того, чтобы разобрать детально все статьи и по крупицам максимально сократить. Что сделала власть? Она предложила сократить в целом расходы на 10%. Как сказал министр финансов: это не их функция — пересматривать детальные, реальные расходы по министерствам. Очевидно, что в масштабе Кабинета министров не было такой инициативы, эта инициатива не шла от премьера. Поэтому никто этим не занимался, — говорит она.

Похожие “сокращения” у нас происходят постоянно, и в основном они формальные, а не реальные, считает Южанина. Кстати, в этом году тоже уменьшали расходы на государственные органы на 10%.

— Сокращение на 10% — это для всех служб вообще ничего не значит. За счет свободных мест, вакантных мест. За счет непрофинансированных расходов, уже министерства привыкают, что для них сокращение 10% — это только на бумаге. Они его не чувствуют, и это реально не сокращение. Это просто информация для населения, что мы что-то сокращаем, — объясняет Южанина.

В то же время без индексации и любых изменений остаются минимальная зарплата, прожиточный минимум, пенсии и все социальные выплаты.

Также парламентарии говорят, что в 2023-м не будет традиционных депутатских “прихотей” — денег на округа. Ведь обычно так называемый “соцэконом”, ГФРР (Государственный фонд регионального развития) или инфраструктурная субвенция — были теми вещами, которые позволяли собрать необходимые голоса в сессионном зале во время голосования за госбюджет. Но и в этом году их тоже не было — 400 млрд грн были изъяты в резервный фонд, напоминает Южанина.

— То, что считалось всегда взяткой для депутатов — Государственный фонд регионального развития. Он полностью был обнулен и направлен в резервный фонд. Поэтому практика такая в этом году уже есть, и поэтому говоря, что что-то сделали невероятное в бюджете на 23-й год… Ну я вот имею все цифры перед собой — это не так. Потому что мы будем 23-й год жить на основе уже сделанной работы в 22-м году. Но ведь она делалась очень спонтанно. Некоторые решения принимались не продумывая, не просчитывая. Поэтому у нас, я считаю, что вообще у власти есть огромный отрезок времени для того, чтобы привести все в соответствие с глубоким пониманием и полными расчетами, что государство себе может позволить и как должно дальше двигаться, — рассказывает Южанина.

Депутатские предложения и пожелания профильный комитет будет принимать до 1 октября. А рассмотреть и проголосовать проект госбюджета народные избранники планируют еще до начала ноября. Это нужно еще и для переговоров с МВФ и другими кредиторами. Ведь дефицит бюджета будет не просто рекордный, его еще и хотят перекрыть за счет заимствований.

— Успех переговоров должен быть. Иначе — у нас полбюджета. А это буквально все расходы на бюджетные структуры, на социальные выплаты, не обеспеченные собственными поступлениями. И тут вопрос к власти: какой план “Б”? А что, если так не удастся? Мы же видим, что сегодня нам поступило помощи вначале широкомасштабной войны в пределах $19 млрд. Нам на следующий год надо $38 млрд, а это вдвое больше, — говорит нардеп.

Она объясняет, что Украину поддерживают со всех сторон.

— Но может сложиться так, что популисты будут очень влиять на мнение правительств и руководителей государств наших партнеров. И что-то сложится не так. Поэтому хотелось бы понимать: а что реально мы будем делать? — спрашивает парламентарий.

Нина Южанина предостерегает — внутренние заимствования через печать денег НБУ приведут к увеличению инфляции. Которая, по сравнению с 2021 годом, вырастет на 50%. Вместе с этим произойдет обесценивание зарплат, пенсий и социальных выплат.

— Я просто призвала бы власть все же повернуться лицом к своим функциям, проанализировать еще раз бюджет. И возможно, уже не в этот раз, но в ближайшие месяцы, внести в него изменения и на самом деле поработать над расходной частью. Это единственный путь для того, чтобы удержать ситуацию в случае, если нам не будет хватать помощи. Потому что увеличить доходную часть мы не можем. Экономика у нас восстанавливается — постепенно, уверенно, но очень медленно. И поэтому следующим шагом может быть только сокращение расходов. Здесь надо детально работать. Потому что у каждого распорядителя, я уверена, можно найти резерв до 40%, чего не было сделано, — говорит она.

Расходование денег из специального Дорожного фонда у нас пока остается без изменений — только на оборону и погашение долгов. Проголосованные в сентябре изменения не позволяют направлять деньги на восстановление дорог и мостов. Выяснилось, что депутаты приняли две правки, которые исключают друг друга. Поэтому этот вопрос снова нужно будет голосовать в сессионном зале. Но по мнению Южаниной — деньги из Дорожного фонда должны идти прежде всего на оборону.

— Мы же все понимаем, что пока не закончилась война, нельзя ремонтировать дороги в Киеве, возле Киева и так далее. У нас огромная проблема с территориями, которые были оккупированы. Территориями, на которых продолжают идти боевые действия. И мы предлагали тогда, если и заниматься ремонтом, восстановлением возможно даже инфраструктуры и дорог — то это только по согласованию с главнокомандующим. Потому что пока не закончится война, Украина должна забыть о ямочном ремонте, о точечных каких-то ремонтах. Я так считаю лично, — резюмирует Южанина.

Нардеп считает, что сегодня “нельзя сидеть регионам, где не проходят боевые действия, на деньгах и продолжать ремонтировать плитку на остановках в то время, когда у нас огромная часть территории вообще уничтожена”.

По ее словам, отдельные территории пострадали настолько, что туда нужны капиталовложения.

— И надо об этом уже думать сегодня. Мы должны здесь тоже быть объединены, а не каждый на своей территории тратить средства и радоваться тому, что нас не задело, или мало задело, — сказала парламентарий.

Фото: Ніна Южаніна