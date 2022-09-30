Это бюджет войны, страны, которая пытается выжить в очень тяжелых условиях — Железняк

Сентябрь, 30 в 14:45

Бюджетом-2023 нельзя гордиться, однако он вполне адекватен для столь сложного периода, несмотря на рекордные дефицит и расходы. Об этом в интервью Фактам ICTV заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Политик видел много бюджетных процессов – и как помощник народного депутата, и как советник премьер-министра Владимира Гройсмана. С 2019-го он активно участвует в разработке главной сметы уже как первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

– Это наиболее адекватный бюджет за то время, которое я видел за 8 лет. Он не внушает оптимизма потому, что половину наших расходов так или иначе финансируют наши партнеры. Это самый большой дефицит, самое большое количество расходов. И это адекватно для времени, на которое пришелся этот бюджет, а именно — времени войны, — считает нардеп.

Так что в целом документ можно назвать сбалансированным. Преимуществом проекта Госбюджета-2023 Железняк считает отсутствие в тексте, по крайней мере пока, депутатских “хотелок” или “плюшек”. В то же время, не разделяет идею сокращения на 20% расходов на учителей. И вокруг этого еще продолжаются дискуссии. А вот в вопросе изменения налоговых правил и правительство, и парламент единодушны.

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– Несмотря на то, что у нас сейчас война, действительно не хватает рекордного 1 трлн 280 млрд грн, правительство прислушалось к позициям народных депутатов. Правительство не увеличивает налоги на бюджетный год. То есть они сохраняют налоговую ставку, налоговую базу в существующем администрировании. Не дарят под елку какие-нибудь сюрпризы для бизнеса. Это очень важно. Это стабильность налогового законодательства, и это, ну условно, исполнение того договора, что мы как государство не ухудшаем условия бизнеса. В частности, налоговые условия бизнеса. А бизнес, несмотря на войну, падение и проблемы, начиная с персонала и заканчивая логистикой, продолжает работать в Украине, – отмечает депутат.

В проекте главной сметы неизменными остаются и социальные расходы. Прожиточный минимум, пенсии и минимальные зарплаты планируются такие же, как и в 2022 году. А это реально означает, что люди получат меньше денег, ведь инфляция прогнозируется на уровне 30%.

– Мы понимаем, что война. Другой вариант, откровенно говоря – это просто печатать гривны. А когда мы печатаем гривны – вы все так или иначе видите, что она становится с 29 грн до 43. Это раскручивает инфляцию. Это приводит к процессам, возникшим на Шри-Ланке, в Аргентине, в Турции. И когда деньги настолько быстро обесцениваются, что условно за них уже не купишь даже треть того, что можно было купить еще месяц назад. И в данном случае мне кажется, что правительство правильно сделало, что не пошло на популизм, на который многие министры толкали его. В данном бюджете достаточно скромные цифры. Им нельзя гордиться. Это бюджет войны. Это бюджет, знаете ли, человека, который пытается выжить в очень тяжелых условиях. И надеюсь, мы все как представители государства сделаем все возможное, чтобы как можно скорее этот бюджет из кризисного и военного стал действительно бюджетом победы и восстановления, – подчеркнул Железняк.

Общие расходы госбюджета запланированы в размере 2 трлн 268,5 млрд грн. Доходы же – 1 трлн 146,6 млрд грн. На безопасность и оборону уйдет половина всех наших расходов – 1 трлн 141 млрд грн, а это почти 18% ВВП. По всей вероятности, и эти показатели будут еще не раз меняться, ведь война продолжается.

Железняк напоминает: в Бюджетном кодексе прописано, что во время военного положения бюджет распределяет Министерство финансов. Оно может проводить секвестр (сокращение расходов), как в этом году – на 400 млрд. У них есть все основания сделать это и в 2023 году.

– Правительство достаточно быстро может срезать деньги с любой незащищенной статьи и перебрасывать их на военные нужды или спецфонд. И я уверен, что они это будут делать, – говорит он.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объяснил, как получилось, что депутаты проголосовали две взаимоисключающие нормы по распределению денег Дорожного фонда. Пока еще дополнительные 38 млрд грн, которые там появились после возвращения акцизов на топливо, можно тратить только на оборону и погашение долгов, а не на дороги.

– Народные депутаты так сильно заигрались, откровенно говоря, по-моему, популизмом и политикой, приняв одновременно несколько норм, куда могут использоваться эти средства, которые противоречат друг другу. И потому законопроект сейчас юридически заблокирован, и он, наверное, будет с технико-юридическими правками еще раз голосоваться в зале по так называемой 131 статье регламента. Но, в любом случае, что бы там ни было написано, с января 2023-го эти деньги могут использоваться в том числе и на строительство дорог. В этом, наверное, не такая большая “зрада“, там не так много средств будет. Мосты нужно восстанавливать. Дороги где-то возле Изюма тоже нужно восстанавливать. Я не говорю там строить новые шоссе, но хотя бы просто так, чтобы люди проехать смогли, – добавил депутат.

Железняк считает, что, несмотря на предварительные заявления, в проекте главной сметы могут появиться и прихоти народных депутатов.

Ведь выбивать деньги на свои округа – это парламентская бюджетная традиция. В госбюджете есть для этого три строчки и термины: “соцэконом”, ГФРР (Государственный фонд регионального развития) и относительно новая — инфраструктурная субвенция.

– Я считаю, что точно попытаются. Более того, я уже видел “слуг народа”, подавших так называемые ГФРР. Условно, эти деньги, идущие на губернаторов – потом прекрасно распределяются на округа. И честно говоря, многие голоса в парламенте, так или иначе, были привлечены через ГФРР. Таков квазиполитико-коррупционный механизм, – объяснил парламентарий.

Обычно депутаты представляют перечень объектов на своих избирательных округах. И именно на них выделяют деньги. Преимущественно на строительство, достройку, реконструкцию, обновление и т. п. Это не новшество этой власти. Такая практика существовала очень давно, говорит Железняк. И таким образом очень часто возникает политическая коррупция. В этом бюджете ни одна из этих строк не предусмотрена с первого чтения.

– Я не удивлюсь, если народные депутаты будут его предлагать. Но это еще раз показывает, во-первых, мне кажется, не очень порядочность многих коллег. Во время войны заниматься таким выглядит как мародерство. Это я могу сказать как человек из Мариуполя. Постоянно получаю информацию, где, к сожалению, находятся люди из моего родного города и в каких жилищных условиях. А второе, я еще раз напомню им, что перед тем, как тянуть какой-то “шкурняк”, или “хотелки”, или “плюшки” (многие названия можно к этому придумывать), нужно открыть закон и почитать, как выглядит бюджет в военное время. Потому что я боюсь, что они будут очень удивлены, что капитальные расходы (а все эти строки являются капитальными расходами) первые, которые улетят из бюджета сразу после его принятия, – подчеркнул политик.

Депутатские фракции и группы заключили политическую договоренность – не предлагать нереальные расходы, рассмотреть и принять смету уже в октябре.

Комитет собирает все предложения до 1 октября, и после обработки – рассмотрение в сессионном зале. Железняк уверяет – он и его фракция Голос готовы работать и ночью, чтобы побыстрее принять Госбюджет-2023.