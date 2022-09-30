НБУ возвращает запрет частных переводов с гривневых карт на зарубежные

Сентябрь, 30 в 16:54

Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам на карты иностранных банков.

Финрегулятор в апреле возобновил разрешение на проведение таких операций, чтобы украинцы могли поддержать своих близких, уехавших за границу из-за полномасштабной войны.

– В то же время после более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается. В то же время, риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются. Поэтому такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и оборонных закупок, – отмечают в НБУ.

Сейчас смотрят

Однако этот запрет не касается:

переводов средств за границу для оплаты обучения, лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов;

переводов между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента;

Р2Р-переводов с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Нацбанк сегодня также увеличил с 50 тыс. до 100 тыс. грн ежемесячный лимит для покупки гражданами безналичной валюты с последующим размещением под депозит от трех месяцев, что позволит дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную.