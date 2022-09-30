НБУ повертає заборону приватних переказів з гривневих карток на закордонні

Вересень, 30 в 16:54

Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на картки іноземних банків.

Фінрегулятор у квітні відновив дозвіл на проведення таких операцій, щоб українці могли підтримати своїх близьких, які виїхали за кордон через повномасштабну війну.

– Однак після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується. Водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Тому такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та оборонних закупівель, – наголошують в НБУ.

Зараз дивляться

Проте ця заборона не стосується:

переказів коштів за кордон для оплати навчання, лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів;

переказів між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта;

Р2Р-переказів з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті).

Нацбанк сьогодні також збільшив з 50 тис. до 100 тис. грн щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової валюти з подальшим розміщенням під депозит від трьох місяців, що дозволить додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову.