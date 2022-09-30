Сентябрь, 30 в 12:40

Курс валюты в банках в сентябре колебался из-за нехватки наличных, покупки аграриями долларов и психологического эффекта от объявленной в соседней России мобилизации. Сейчас же ситуация потихоньку улучшается.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетей.

– Сейчас гривна на наличном валютном рынке укрепляется после колебаний на прошлой неделе, вызванных прежде всего реакцией на объявление “частичной” мобилизации в РФ. И это то, о чем мы неоднократно говорили – после колебаний, обусловленных психологическим фактором, гривна укрепляется, – сообщил он.

Гелетей уточнил, что в определенной степени колебания усилились из-за вопросов с обеспечением банков наличной валютой из-за логистических проблем. Нацбанк уже включился в решение этой проблемы.

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– Мы уже провели семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро на общую сумму около 400 млн долларов и 112 млн евро. В результате, если в начале сентября по банковской системе остаток наличной валюты был около 500 млн долларов, то сейчас мы вышли почти на 900 млн долларов. Для сравнения, к началу войны остаток валюты в кассах банков был около 1-1,2 млрд долларов. Поэтому ситуация абсолютно удовлетворительная, мы вышли на нормальную обеспеченность банков наличной валютой, – пояснил он.

Замглавы НБУ отметил, что традиционно в начале осени на курс в наличном сегменте валютного рынка влиял сезонный фактор – осенью спрос на наличную валюту со стороны мелких аграрных производителей растет, так как они конвертируют гривну, полученную от продажи урожая крупным трейдерам, в наличную валюту.

– Но этот фактор также временный, – заявил он.

Ранее сообщалось, что курс доллара после объявления о мобилизации в России достигал 44 гривен, однако к концу месяца он упал до 42 грн.