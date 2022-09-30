Вересень, 30 в 12:40

Курс валюти у банках у вересні коливався через брак готівки, купівлю аграріями доларів та психологічний ефект від оголошеної у сусідній Росії мобілізації. Нині ж ситуація потихеньку покращується.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетей.

– Наразі гривня на готівковому валютному ринку зміцнюється після коливань минулого тижня, спричинених насамперед реакцією на оголошення “часткової” мобілізації в РФ. І це те, про що ми неодноразово говорили – після коливань, зумовлених психологічним фактором, гривня зміцнюється, – повідомив він.

Гелетей уточнив, що певною мірою коливання посилилися через питання із забезпеченням банків готівкою через логістичні проблеми. Нацбанк уже включився у вирішення цієї проблеми.

Зараз дивляться

– Ми вже провели сім операцій із підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько 400 млн доларів та 112 млн євро. В результаті, якщо на початку вересня за банківською системою залишок готівкової валюти був близько 500 млн доларів, то зараз ми вийшли майже на 900 млн доларів. Для порівняння, на початок війни залишок валюти в касах банків був близько 1-1,2 млрд доларів. Тому ситуація є абсолютно задовільною, ми вийшли на нормальну забезпеченість банків готівковою валютою, – пояснив він.

Заступник голови НБУ зазначив, що традиційно на початку осені на курс у готівковому сегменті валютного ринку впливав сезонний фактор – восени попит на готівкову валюту з боку дрібних аграрних виробників зростає, оскільки вони конвертують гривню, отриману від продажу врожаю великим трейдерам, у готівкову валюту.

– Але цей фактор також тимчасовий, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що курс долара після оголошення мобілізації в Росії сягав 44 гривень, проте до кінця місяця він впав до 42 грн.