Почему доллар в обменниках дороже официального курса НБУ – объяснение Рожковой

Сентябрь, 28 в 16:13

Разница между наличным и безналичным курсом валют была всегда. И это связано прежде всего с техническими моментами – наличные всегда дороже, потому что их нужно завезти, объяснила в интервью Фактам ICTV первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

– Если мы говорим о валюте, мы ее доставляли на самолетах в Украину. Потому что мы не печатаем ни наличный доллар, ни наличный евро. Мы покупали наличные деньги за безналичные деньги. То есть, с точки зрения себестоимости, это всегда было немного дороже, поэтому курс был несколько больше, – подчеркнула она.

По ее словам, из-за войны логистика усложнилась, поскольку самолеты в Украину сейчас не летают, поэтому доставка наличных занимает больше времени, соответственно – они стоят дороже.

Среди других факторов, увеличивающих эту разницу, Рожкова назвала не очень оптимистичные ожидания и бизнеса, и населения по поводу инфляции.

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– Рост инфляции – это снижение состоятельности национальной валюты. И в рамках этих ожиданий формируется дополнительный спрос на иностранную валюту как возможность каким-то образом защитить свои сбережения или поступления в гривне, провоцирующий повышение цены, – объяснила первый замглавы Нацбанка.

Это она называет экономическим фактором, а есть еще психологический, когда, например, наблюдаются всплески на безналичном рынке.

– Последний такой всплеск был на фоне того, что Путин должен был сделать очередное заявление. Население, ожидая в напряжении и не понимая, что будет заявлено, скупало валюту. Естественно, этим пользуются небанковские частные учреждения. Если есть спрос, они повышают цену, – сказала она.

Рожкова говорит, что второй совпавший с последним всплеском фактор – это дефицит наличной валюты в банках, когда повышенный спрос привел к тому, что население массово скупало валюту, и банки ограничили предложение наличного доллара.

– Что мы сделали в этом случае? Мы продали банкам наличные доллар и евро. Таким образом банки смогли увеличить предложение. Мы видим, что рынок немного успокоился, – подчеркнула она.

Представительница финрегулятора в любом случае не советует украинцам паниковать, ведь есть надежда, что банки продолжат повышение процентных ставок по депозитам в национальной валюте, чтобы люди просто имели альтернативу.

– Сегодня этот процесс уже начался. Есть отдельные банки, предлагающие ставку и 18%, и 20%, что является более или менее удовлетворительным уровнем, поскольку уровень инфляции уже 23%. Но это еще не массово. Средние ставки по депозитам – 11-13%, и этого еще недостаточно для того, чтобы люди хранили деньги по этим ставкам, – подытожила Рожкова.