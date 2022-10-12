ЕИБ предоставил €550 млн на ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Октябрь, 12 в 15:34

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 12 октября перечислил Украине дополнительные €550 млн, которые помогут восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную ракетными ударами РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена ​​на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах, – уточнил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки Украина получила от ЕИБ и Еврокомиссии €1,05 млрд, еще €540 млн будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

– Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом восстановлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны, – добавил премьер.

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В результате ракетных ударов РФ по Украине 10 октября повреждены энергетические объекты в нескольких областях, на данный момент еще не везде возобновлено электроснабжение.

Для стабилизации ситуации правительство ввело плановые отключения электроэнергии и призвало экономно пользоваться электричеством в пиковые часы утром и вечером.