ЄІБ надав €550 млн на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури України

Жовтень, 12 в 15:34

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 12 жовтня перерахував Україні додаткові €550 млн, які допоможуть відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену ракетними ударами РФ, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах, – уточнив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що за два місяці в рамках пакету екстреної підтримки Україна отримала від ЄІБ та Єврокомісії €1,05 млрд, ще €540 млн будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

– Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни, – додав прем’єр.

Зараз дивляться

Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 10 жовтня пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох областях, наразі ще не скрізь відновлено електропостачання.

Для стабілізації ситуації уряд запровадив планові відключення електроенергії та закликав економно користуватися електрикою у пікові години вранці та ввечері.