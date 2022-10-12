ЄІБ надав €550 млн на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури України
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 12 жовтня перерахував Україні додаткові €550 млн, які допоможуть відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену ракетними ударами РФ, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах, – уточнив глава уряду.
Шмигаль нагадав, що за два місяці в рамках пакету екстреної підтримки Україна отримала від ЄІБ та Єврокомісії €1,05 млрд, ще €540 млн будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.
– Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни, – додав прем’єр.
Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 10 жовтня пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох областях, наразі ще не скрізь відновлено електропостачання.
Для стабілізації ситуації уряд запровадив планові відключення електроенергії та закликав економно користуватися електрикою у пікові години вранці та ввечері.