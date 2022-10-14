Міністра Марченка обрали головою Ради керуючих МВФ та Світового банку на 2023 рік
Міністра фінансів України Сергія Марченка обрано головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ). Він обійматиме цю посаду протягом 2023 року.
Як поінформували в пресслужбі Мінфіну, таке рішення сьогодні ухвалили керуючі країни – члени Групи Світового банку та МВФ. Воно було одностайним.
З огляду на це, в 2023 році Марченко головуватиме на зустрічах МВФ і Світового банку.
– Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені, – наголосив міністр, коментуючи нову посаду.
За його словами, статус голови Ради керуючих дозволить підвищити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та їхніми країнами-членами.
Світовий банк та МВФ обирають голову Ради керуючих щороку. Це відбувається на підставі регіональної ротації. І наступного року головування якраз переходить до країн Європи та Центральної Азії.
Голова Ради керуючих має низку обов’язків, зокрема повинен головувати на пленарному засіданні щорічних зборів, у яких беруть участь міністри фінансів та очільники центробанків країн – членів МВФ та Світового банку.
Крім того, він протягом року очолює кілька комітетів.
Як відомо, днями до українського бюджету надійшло $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від МВФ.
Водночас Світовий банк вирішив надати Україні майже $530 млн додаткової фінансової допомоги.