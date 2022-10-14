Жовтень, 14 в 19:34

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрано головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ). Він обійматиме цю посаду протягом 2023 року.

Як поінформували в пресслужбі Мінфіну, таке рішення сьогодні ухвалили керуючі країни – члени Групи Світового банку та МВФ. Воно було одностайним.

З огляду на це, в 2023 році Марченко головуватиме на зустрічах МВФ і Світового банку.

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– Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені, – наголосив міністр, коментуючи нову посаду.

За його словами, статус голови Ради керуючих дозволить підвищити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та їхніми країнами-членами.

Міністра Марченка обрали головою Ради керуючих МВФ та Світового банку на 2023 рік / 2 фотографии

Світовий банк та МВФ обирають голову Ради керуючих щороку. Це відбувається на підставі регіональної ротації. І наступного року головування якраз переходить до країн Європи та Центральної Азії.

Голова Ради керуючих має низку обов’язків, зокрема повинен головувати на пленарному засіданні щорічних зборів, у яких беруть участь міністри фінансів та очільники центробанків країн – членів МВФ та Світового банку.

Крім того, він протягом року очолює кілька комітетів.

Як відомо, днями до українського бюджету надійшло $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від МВФ.

Водночас Світовий банк вирішив надати Україні майже $530 млн додаткової фінансової допомоги.

Фото: Facebook-сторінка Сергія Марченка