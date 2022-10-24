Из-за войны 90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации — Галущенко

Октябрь, 23 в 23:39

В Украине выведено из эксплуатации около 90% мощностей ветровой и до 50% солнечной энергетики из-за полномасштабного нападения российской армии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя вопросы потери в сфере энергообеспечения.

По его словам, больше всего пострадала отрасль зеленой энергетики, потому что на временно оккупированной части Юга Украины расположена основная часть мощностей.

Сейчас смотрят

— Мы потеряли примерно 90% “ветра” и 45-50% “солнца”. Это огромные потери, – подчеркнул глава Минэнерго.

По мнению министра, Украина имеет большой потенциал в сфере развития возобновляемой энергетики, в частности, ветровой.

Он считает, что страны Европы заинтересованы в инвестировании этого направления после победы Украины в войне, начатой ​​Россией.