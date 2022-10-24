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Факты / Україна / Экономика

Из-за войны 90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации — Галущенко

Юля Захарченко, редактор ленты
Из-за войны 90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации — Галущенко
Фото: Unsplash

В Украине выведено из эксплуатации около 90% мощностей ветровой и до 50% солнечной энергетики из-за полномасштабного нападения российской армии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя вопросы потери в сфере энергообеспечения.

По его словам, больше всего пострадала отрасль зеленой энергетики, потому что на временно оккупированной части Юга Украины расположена основная часть мощностей.

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— Мы потеряли примерно 90% “ветра” и 45-50% “солнца”. Это огромные потери, – подчеркнул глава Минэнерго.

По мнению министра, Украина имеет большой потенциал в сфере развития возобновляемой энергетики, в частности, ветровой.

Он считает, что страны Европы заинтересованы в инвестировании этого направления после победы Украины в войне, начатой ​​Россией.

— У нас была стратегия, которая предусматривала, что в 2030 году доля зеленой энергетики в энергобалансе Украины составит не менее 25%. Думаю, что после победы из-за разрушений, причиненных Россией, мы, вероятно, ее пересмотрим и увеличим процент, — отметил Галущенко.

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Источник: Укринформ
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