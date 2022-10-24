Из-за войны 90% мощностей ветровой энергетики выведены из эксплуатации — Галущенко
В Украине выведено из эксплуатации около 90% мощностей ветровой и до 50% солнечной энергетики из-за полномасштабного нападения российской армии.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя вопросы потери в сфере энергообеспечения.
По его словам, больше всего пострадала отрасль зеленой энергетики, потому что на временно оккупированной части Юга Украины расположена основная часть мощностей.
— Мы потеряли примерно 90% “ветра” и 45-50% “солнца”. Это огромные потери, – подчеркнул глава Минэнерго.
По мнению министра, Украина имеет большой потенциал в сфере развития возобновляемой энергетики, в частности, ветровой.
Он считает, что страны Европы заинтересованы в инвестировании этого направления после победы Украины в войне, начатой Россией.
— У нас была стратегия, которая предусматривала, что в 2030 году доля зеленой энергетики в энергобалансе Украины составит не менее 25%. Думаю, что после победы из-за разрушений, причиненных Россией, мы, вероятно, ее пересмотрим и увеличим процент, — отметил Галущенко.