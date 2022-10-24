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Факти / Україна / Економіка

Через війну 90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації – Галущенко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Через війну 90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації – Галущенко
Фото: Unsplash

В Україні виведено з експлуатації близько 90% потужностей вітрової та до 50% сонячної енергетики через повномасштабний напад російської армії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи питання втрати у сфері енергозабезпечення.

За його словами, найбільше постраждала галузь зеленої енергетики, тому що на тимчасово окупованій частині Півдня України розташована основна частина потужностей.

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– Ми втратили приблизно 90% “вітру” та 45-50% “сонця”. Це величезні втрати, – наголосив очільник Міненерго.

На думку міністра, Україна має великий потенціал у сфері розвитку відновлювальної енергетики, зокрема, вітрової.

Він вважає, що країни Європи зацікавлені в інвестуванні цього напрямку після перемоги України у війні, розпочатій Росією.

– Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка зеленої енергетики в енергобалансі України становитиме щонайменше 25%. Думаю, що після перемоги через руйнування, завдані Росією, ми, ймовірно, її переглянемо та збільшимо відсоток, – зазначив Галущенко.

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Джерело: Укрінформ
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