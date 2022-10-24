Через війну 90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації – Галущенко
В Україні виведено з експлуатації близько 90% потужностей вітрової та до 50% сонячної енергетики через повномасштабний напад російської армії.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи питання втрати у сфері енергозабезпечення.
За його словами, найбільше постраждала галузь зеленої енергетики, тому що на тимчасово окупованій частині Півдня України розташована основна частина потужностей.
– Ми втратили приблизно 90% “вітру” та 45-50% “сонця”. Це величезні втрати, – наголосив очільник Міненерго.
На думку міністра, Україна має великий потенціал у сфері розвитку відновлювальної енергетики, зокрема, вітрової.
Він вважає, що країни Європи зацікавлені в інвестуванні цього напрямку після перемоги України у війні, розпочатій Росією.
– Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка зеленої енергетики в енергобалансі України становитиме щонайменше 25%. Думаю, що після перемоги через руйнування, завдані Росією, ми, ймовірно, її переглянемо та збільшимо відсоток, – зазначив Галущенко.