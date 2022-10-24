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Факты / Україна / Общество

Во всех областях после ударов возобновлена возможность электроснабжения — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Во всех областях после ударов возобновлена возможность электроснабжения — Зеленский
Фото: Офис президента

В Украине во всех областях, пострадавших в результате массированных ракетных ударов российской армии 22 октября, возобновили техническую возможность электроснабжения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 23 октября. По его словам, со временем в Украине полностью восстановят поврежденные в результате атаки энергообъекты.

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— Уже можем отчитаться, что во всех наших регионах, ставших мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена ​​техническая возможность поставки электричества. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим, – пообещал глава государства.

Несмотря на восстановление технической возможности снабжения электричеством, во многих городах и селах в Украине энергетикам приходится применять графики стабилизационных отключений света.

– Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве, – отметил Зеленский, обращаясь к гражданам с просьбой не тратить электричество впустую.

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